Lea Schroeder : «L'Italie fait partie des rares pays en Europe qui ont gardé leur savoir-faire»

La séquence du 13 décembre

«L'Italie fait partie des rares pays en Europe qui ont gardé leur savoir-faire, leurs ateliers artisanaux, qui n'ont pas tout vendu en Asie et qui ont fermé», souligne Lea Schroeder. Elle y a découvert des choses «exceptionnelles» comme «de la broderie de perles sur cuir, de l'émaillage de cadrans de montres»…

Si demain, un créateur de mode vient la chercher, elle ne dira pas forcément oui, «ça dépend lequel», explique-t-elle. «Je cherche un certain type de valeurs aussi, il faut que je me sente alignée, que j'ai envie de représenter les valeurs de cette marque, je n'irai pas pour l'argent, pour n'importe qui». La question éthique est très importante pour elle: «Je sélectionne les gens avec qui je travaille».

Elle a travaillé durant cinq ans chez Lancel, à Paris. «J'ai pu créer des lignes de maroquinerie, de bagagerie - mon premier projet a été une collection de valises, mais après, surtout, les carrés de soie, on a ressorti de nouvelles lignes».

La séquence du 12 décembre

Aujourd'hui, la créatrice travaille essentiellement sur commande et donne vie à des demandes particulières. Comme ce cache-pot créé pour le réseau des ambassadeurs, via le ministère des Affaires étrangères. «Il représente les différentes facettes du Luxembourg, avec différents symboles. C'est un cache-pot, mais qui peut aussi servir de vide-poches, d'objet de déco, de tasse à café même.» Comment la jeune femme en est-elle arrivée là? «Nos parents nous ont initiés à plein de choses, le sport, la musique, les loisirs créatifs», avec un déclic, sans doute: le jour où sa maman a installé un four à céramique à la maison. Lea avait 14 ans.