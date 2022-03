«It’s a new day» avec Obama

Le chanteur des Black Eyed Peas qui a fédéré l’ensemble des artistes américains autour du démocrate sort une chanson comme pour boucler la boucle…

«Yes we can» et «We are the one» déjà à son actif, Will.i.am célèbre la victoire de Barack Obama comme il sait le faire c’est à dire en chanson en chantant avec enthousiasme «It’s a new day», c’est un nouveau jour pour l’Amérique. Enregistrée dès mardi soir, soir de victoire, la chanson a été balancée sur dipdive.com.