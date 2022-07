Etats-Unis: Ivana Trump, la première épouse de Donald Trump, est décédée

États-Unis : Ivana Trump, la première épouse de Donald Trump, est décédée

Ivana Trump a été la première femme de Donald Trump entre 1977 et 1992, avec qui elle a eu trois enfants. Elle est décédée vendredi à 73 ans.

Getty Images via AFP

Ivana Trump, au Trump National Golf Club de Westchester, dans l’État de New York, le 21 septembre 2015.

Ivana Trump, la première femme de l’ancien président américain et mère de trois de ses enfants, est décédée à 73 ans, a fait savoir le milliardaire républicain jeudi. «Je suis très triste d’annoncer à tous ceux qui l’aimaient, et ils étaient nombreux, qu’Ivana Trump est morte chez elle à New York», a écrit Donald Trump sur son réseau social, Truth Social.