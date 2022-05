Orange eLeague : Ivanilson, le plus fort du Luxembourg sur «FIFA22»

Considéré comme un des favoris de l’Orange eLeague, Ivanilson n’a pas tremblé, jeudi à «The loft» à Contern, afin de remporter pour la première fois le championnat du Luxembourg de «FIFA22». Le joueur d’Hamm Benfica a pris le dessus sur Louislux au terme d’une finale à suspense. Après avoir encaissé le premier but, Ivanilson est parvenu à mener 3-1 avant de se faire rejoindre par son adversaire (3-3). Les deux hommes ont eu besoin des tirs au but pour se départager, et à ce petit jeu là c’est Ivanilson qui a pris le dessus en remportant la séance 4-3.

À seulement 19 ans, l’ancien de 4Elements s’impose un peu plus comme l'un des tous meilleurs Luxembourgeois sur le jeu de football le plus plus populaire. Récompensé d’un chèque de 1 250 euros, Ivanilson a également gagné le droit de représenter son pays dans les play-offs de la Coupe du Monde de «FIFA22». Début juillet, il tentera, aux côtés de 127 autres nations, d’obtenir un des 32 billets pour les phases finales de l’épreuve. «Ça fait très plaisir, j’espère pouvoir y montrer un beau niveau», a réagi le jeune Luxembourgeois.