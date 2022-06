Gaming by POST: Ivanilson veut décrocher son billet pour le Mondial «FIFA»

Un Luxembourgeois à la Coupe du monde virtuelle? Engagé à partir de jeudi dans les FIFA Global Series, à Londres, Ivanilson va tenter de décrocher un des 32 billets disponibles pour disputer le Mondial sur le jeu «FIFA». Avec 128 concurrents en lice, l'Eschois de 20 ans devra remporter trois de ses cinq matches vendredi avant de gagner deux rencontres au second tour samedi ou dimanche.

Sacré champion du Luxembourg sur «FIFA22» le mois dernier en remportant l'Orange eLeague, Ivanilson a gagné à cette occasion le droit de représenter son pays dans ces qualifications de la Coupe du monde. Avant de briller manette en main, le Luxembourgeois a d'abord évolué sur les terrains du Grand-Duché. «J'étais un bon joueur. Jusqu'en U19 je jouais au Fola. Avec le Covid j'ai pris "FIFA" plus au sérieux. J'ai arrêté le foot pour me concentrer sur l'école et "FIFA"», explique-t-il. Deux ans après, il pourrait devenir le premier Luxembourgeois à disputer ce Mondial.