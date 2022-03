Au Luxembourg : Ivre au volant, il détruit deux voitures garées

LUXEMBOURG - La police grand-ducale a encore dû intervenir dans la nuit pour empêcher plusieurs automobilistes portés sur la bouteille de nuire.

La police s'est encore coltiné une série d'automobilistes ivres, la nuit dernière.

Un dernier verre avant de prendre le volant? Non, répond la police grand-ducale qui a encore intercepté plusieurs conducteurs éméchés dans la nuit de dimanche à lundi. Ainsi, à 19h40 au Val Saint-André, dans la capitale, un automobiliste a percuté deux voitures stationnées le long de la chaussée. Quand les agents sont arrivés sur place, le conducteur a immédiatement admis avoir consommé de l'alcool, ce qu'a confirmé son test d'alcoolémie. Son permis lui a été retiré sur place et un procès-verbal a été dressé. En outre, les voitures garées ont subi d'importants dégâts matériels.

Un peu plus tôt, vers 19h15, un autre automobiliste ivre avait été repéré sur la N10 entre Stadtbredimus et Grevenmacher. L'individu roulait avec un pneu crevé. Intercepté à Wormeldange, le conducteur n'avais pas de permis de conduire valable et avait un coup dans le nez. La voiture a été confisquée sur ordre du parquet et il a été verbalisé.

Garé au milieu de la route

Plus tard dans la nuit, vers 2h40, une patrouille remarque un conducteur rue de Strasbourg, à Luxembourg-Ville, à son style de conduite peu conventionnel. Arrêté un peu plus tard, il s'est avéré que l'automobiliste avait trop bu, et qu'il n'avait ni contrôle technique valable ni vignette fiscale. Permis retiré sur place et procès-verbal.

Enfin, à peine plus tard et toujours dans la capitale, une patrouille est tombée sur une voiture stationnée... en plein milieu de la chaussée, au Val de Hamm. Évidemment, la personne au volant avait bien trop bu. Et naturellement, cette personne n'a plus le droit de conduire.