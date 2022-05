A Luxembourg-Ville: Ivre au volant, il s'endort sur le passage pour piétons, moteur en marche

À Luxembourg-Ville : Ivre au volant, il s'endort sur le passage pour piétons, moteur en marche

LUXEMBOURG – Quand la police s'est approchée, la voiture a commencé à avancer alors que le conducteur dormait toujours.

Quand les agents de police ont voulu contrôler le conducteur, le véhicule a commencé à se mettre en mouvement, alors que l'automobiliste ronflait encore. La voiture a traversé le carrefour et a fini sa course contre une barrière de chantier. Ce qui a suffisamment réveillé le conducteur pour que son alcoolémie soit testée. Elle était, sans surprise, largement positive. Son permis de conduire (réveillé) lui a été confisqué et il écope d'un procès-verbal salé.