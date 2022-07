Au Luxembourg : Ivre et droguée au volant, elle finit contre le mur du rond-point

Deux des cinq occupants de la voiture en ont été éjectés et ont dû être transportés à l'hôpital par les secours. La voiture, elle, a pris feu et a été complètement détruite par les flammes. Vérifications faites, les agents ont constaté que la conductrice était non seulement en excès de vitesse, mais qu'en plus elle était largement sous l'influence de l'alcool et de la drogue. Elle a bien sûr été arrêtée et doit être présentée à un juge d'instruction ce dimanche.