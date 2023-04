Au Luxembourg: Ivre, elle roulait avec deux pneus crevés

Elle avait visiblement trop bu mais a refusé de se soumettre au test d'alcoolémie et a commencé à se montrer agitée quand il a fallu accompagner les fonctionnaires au poste de police. Elle a alors tenté de s'échapper et a dû être immobilisée par les policiers alors qu'elle se défendait vigoureusement. Une plainte a été déposée, son permis de conduire a été révoqué et son véhicule saisi.