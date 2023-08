Au Luxembourg: Ivre et drogué au volant, sa voiture finit sur le toit

Les policiers ont demandé qui était au volant au moment de l'accident. Les trois individus ont répondu que le conducteur avait pris la fuite et qu'ils ne se souvenaient de rien d'autre. En y regardant de plus près, les fonctionnaires de police ont remarqué, dans l'habitacle, une paire de chaussures de sport blanches coincées sous les pédales. Or, le blessé ne portait pas de chaussures. Et la voiture, dans laquelle l'odeur d'alcool était forte, était immatriculée à son nom.