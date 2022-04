Au Luxembourg : Ivre et en excès de vitesse, il est à deux doigts de percuter la patrouille

LUXEMBOURG – La police a intercepté deux chauffards alcoolisés, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Nuit mouvementée pour la police grand-ducale, sur les routes du Luxembourg. Vers 1h du matin, tout d'abord, une patrouille a croisé un automobiliste qui roulait bien trop vite entre Tétange et Rumelange. Le chauffard a d'ailleurs failli provoquer une collision avec les agents.

Quelques heures plus tard, vers 4h20, un autre automobiliste a eu un accident, route de Thionville, à Dudelange. Il a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un mur. Une fois arrivés sur place, les policiers l'ont fait souffler dans le ballon. Il avait un coup dans le nez et son permis lui a aussi été confisqué. De toute façon sa voiture était complètement détruite. En outre, le conducteur, légèrement blessé, a été emmené à l'hôpital pour subir des contrôles médicaux.