Au Luxembourg: Ivre et en excès de vitesse, il zigzague devant la patrouille

Ivre, sans permis, sans assurance

Un peu plus tôt dans l'après-midi, la police avait été informée qu'une personne sous l'influence de l'alcool était montée à bord de sa voiture et conduisait entre Hellange et Frisange. Une patrouille a retrouvé la voiture au milieu de la route du côté d'Aspelt. L'alcoolisation du conducteur a été confirmée par un alcootest et une interdiction provisoire de conduire a été émise.