Incident au Luxembourg : Ivre et le pied sur l'accélérateur, il double une patrouille de police

Un peu plus tôt, vers 23h30, une automobiliste s'est également vu retirer son permis de conduire. Alors qu'elle conduisait sur la route de Luxembourg à Schieren, elle a perdu le contrôle de son véhicule et terminé sa course dans un arbre. Légèrement blessée, elle a été transportée à l'hôpital pour un examen médical. Le test d'alcoolémie s'est révélé positif. La voiture a été complètement détruite et a dû être remorquée.