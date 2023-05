Au Luxembourg: Ivre et sans permis, elle est prise par la patrouille

La police a été informée vendredi soir d'une voiture qui roulait en zigzag à Strassen. Les agents ont vite retrouvé le véhicule et le test d'alcoolémie s'est avéré positif. La conductrice était en outre déjà sous le coup d'une interdiction de conduire. La voiture a été immobilisée et un procès-verbal a été dressé.

Accident au rond-point Irrgarten

Quelques heures plus tôt, vers 18h30 vendredi, l'alcool au volant a provoqué un accident sur le rond-point Irrgarten, à la sortie de l'A1 au niveau de Sandweiler. Deux voitures étaient entrées en collision et une personne a été blessée au bras. L'accident a en outre causé de gros dégâts matériels. Le test d'alcoolémie d'un des conducteurs s'est avéré positif et son permis lui a été retiré. La personne blessée a été transportée à l'hôpital et il a fallu fermer la voie de circulation de Sandweiler vers Senningen le temps de l'intervention.