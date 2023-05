Au Luxembourg: Ivre et sans permis, il grille la priorité à une patrouille de police

Le jour férié de jeudi a été bien arrosé par certains résidents, qui ont quand même pris la route malgré un taux d'alcoolémie prohibé, poussant la police à confisquer un certain nombre de permis. Ainsi, vers 14h jeudi, une moto a attiré l'attention de la police en lui grillant la priorité, rue du Pont à Diekirch. Le pilote avait trop bu, n'avait pas de permis valable et portait un casque non autorisé. Pour couronner ce grand chelem, le contrôle technique de sa moto était expiré depuis un an. L'individu fera l'objet de poursuites et son engin a été confisqué.