Au Luxembourg: Ivre et trop rapide, il croise la police et va se planquer sur un parking

Comme chaque week-end, les forces de l'ordre luxembourgeoises ont eu affaire à un certain nombre de chauffards du dimanche, et ont dû confisquer plusieurs permis de conduire, plusieurs automobilistes cumulant excès de vitesse et taux d'alcool trop élevé.

Quelques minutes à peine plus tard, vers 2h45, d'autres policiers ont remarqué un véhicule qui accélérait fortement à la sortie du rond-point de la N32 à Soleuvre, pour se diriger à grande vitesse vers l'A13. Les agents ont dû se lancer à sa poursuite, gyrophares allumés, pour finir par l'intercepter sur la bretelle d'accès à l'autoroute. Là encore, l'automobiliste trop rapide avait en plus un coup dans le nez. Permis retiré.

Contrôles dans le Nord

Plus tard dans la nuit, vers 5h du matin, une patrouille a croisé une voiture en excès de vitesse, sur le boulevard Emile-Krieps de Differdange. Les policiers ont fait demi-tour et ont constaté que le véhicule avait fortement ralenti et s'était dirigé, sans doute échaudé par la vue de la voiture de police, vers un parking quelques mètres plus loin. Contrôlé, le conducteur était ivre. Lui aussi profitera d'un dimanche sans permis.