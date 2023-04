Faits divers au Luxembourg: Ivre, il crache sur des policiers à Pétange

Un homme sous emprise de l'alcool s'est fait tristement remarquer à Pétange, dans la nuit de samedi à dimanche. «Vers 3h30, lors d'une patrouille à Pétange, des policiers ont remarqué un individu qui venait de sortir d'une taverne et qui titubait sur la chaussée, notent les forces de l'ordre. Dès qu'il a vu la voiture de police, l'homme s'est mis à insulter les agents venus vérifier que tout allait bien, avant même qu'ils n'en soient descendus. Malgré plusieurs demandes de quitter les lieux, il ne s'est pas laissé calmer et a continué à insulter violemment les policiers qui voulaient le contrôler».

Comme l'individu causait un trouble à l'ordre public et qu'il représentait un danger pour lui-même et pour des tiers en raison de son état, il a été décidé de le placer en cellule de dégrisement, poursuivent les autorités. Lors de son immobilisation et pendant le trajet en fourgon qui a suivi, «l'homme s'est défendu, a craché et donné des coups de pied, a insulté et menacé les policiers présents».