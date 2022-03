Au Luxembourg : Ivre, il est à deux doigts de percuter la voiture de police

LUXEMBOURG – La police grand-ducale a encore eu affaire, dans la nuit de vendredi à dimanche, à plusieurs chauffards.

La police a encore confisqué plusieurs permis pendant la nuit.

Les nuits de week-end se suivent et se ressemblent, pour la police grand-ducale, qui fait, à chaque fois, face à une litanie de conducteurs ivres, trop rapides, imprudents… Ainsi, dans la nuit de vendredi à samedi, une patrouille a remarqué une voiture, montée de Clausen, qui a percuté le trottoir à plusieurs reprises. Le véhicule a même été à un cheveu de heurter la voiture de police. Immédiatement arrêté, le conducteur a été contrôlé. Il était ivre. Et, même s'il n'avait pas son permis sur lui, il lui a été retiré et l'individu sera poursuivi.

Quelques minutes plus tard, vers 4h, les agents ont cette fois vu un fou du volant rouler à une vitesse très excessive en pleine ville, avenue de la Liberté. Les policiers ont allumé le gyrophare et fait hurler la sirène, mais le chauffard n'a pas réagi. Il a fini par s'arrêter juste après la rue Dicks. Outre son grand excès de vitesse, l'automobiliste était ivre, et sans assurance valable, pour couronner le tout. Son permis lui a bien sûr été retiré et une plainte a été déposée.

Course entre chauffards

Vers 5h du matin, c'est autour du parking du Glacis qu'une patrouille a vu une autre voiture rouler trop vite. Les agents ont poursuivi le véhicule. Et, une fois sur la route d'Arlon, ils se sont rendus compte que la voiture était probablement en train de faire la course avec une autre, à une vitesse très excessive. Les deux chauffars ont perdu la course et leur permis de conduire.

Enfin, vers 6h du matin, une voiture roulait en zigzags rue Kennedy à Esch-sur-Alzette. Les policiers ont pu constater que le conducteur avait largement dépassé la limite d'alcoolémie. Là encore, permis de conduire confisqué et plainte déposée.