Au Luxembourg: Ivre, il fait un doigt d'honneur aux policiers

Non content d'avoir été contrôlé alors qu'il conduisait en état d'ivresse, samedi vers 3h du matin, dans la montée de Clausen à Luxembourg, un automobiliste a aggravé son cas en adressant un doigt d'honneur aux policiers qui rédigeaient un procès-verbal à son encontre, indique la police grand-ducale. L'homme s'est non seulement vu confisquer son permis de conduire mais il a récolté un deuxième PV pour outrage à magistrat.

La nuit n'a décidément pas été de tout repos pour les forces de l'ordre, confrontées à de nombreux automobilistes alcoolisés. Vers 2h30, les policiers sont intervenus pour stopper la course d'une voiture qui zigzaguait sur le boulevard de Kockelscheuer. Un alcootest a montré que le conducteur était ivre. L'homme s'est vu délivrer une interdiction provisoire de conduire.

Priée de remettre son permis aux agents

Au même moment, une patrouille a dû intervenir à Merl parce qu'un individu urinait contre un véhicule. L'homme était sous le coup d'une interdiction de conduire et le véhicule appartenait à sa compagne. L'alcootest a révélé que la limite autorisée était dépassée de plus du double. Des témoins ont confirmé qu'il avait auparavant conduit la voiture. Le parquet a été informé et un procès-verbal rédigé.