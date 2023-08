Au Luxembourg: Ivre, il frappe des policiers puis s'en prend à leur voiture

Ivrognes à gogo, comportements violents, ébriété sur la voie publique… La fin de week-end a encore été pénible pour la police qui a, comme chaque week-end ou presque, dû se coltiner une série de personnes ivres entre dimanche et lundi matin.

Les ivrognes les plus remarquables, si on peut dire, ont été dénichés à Esch-sur-Alzette, très tôt lundi matin. Un groupe d'hommes fortement alcoolisés hurlaient on ne sait quoi depuis le centre du rond-point près de la gare eschoise. Des agents sont venus leur demander de déguerpir. Mais, quand les policiers sont allés vers leur voiture de service, un des individus a tenté à plusieurs reprises d'ouvrir les portières.