Faits divers au Luxembourg : Ivre, il jette des bouteilles sur des voitures et marche sur la route

L'individu a pu être retrouvé sur place par les forces de l'ordre. «Il s'est immédiatement mis à insulter les policiers et a tenté de les agresser physiquement, notent les autorités. Il a dû être immobilisé avant d'être conduit au poste». Comme il représentait un danger pour lui-même et pour les autres, il a été placé en détention après un examen médical, ajoute la police.

Il dégrade la porte du hall de gare

Vers 19h, un homme alcoolisé a été aperçu en train de dégrader la porte du hall de la gare d'Ettelbruck et une voiture. «Lorsque les policiers sont arrivés, l'individu était en train de s'en prendre au personnel du train et à d'autres passants, expliquent les forces de l'ordre. Cependant, il ne voulait pas être calmé, c'est pourquoi il a fallu lui passer les menottes pour des raisons de sécurité. Il a alors commencé à menacer et insulter les policiers». Comme il troublait l'ordre public et représentait également un danger pour lui-même et pour autrui, il a aussi été placé en détention, notent les autorités.