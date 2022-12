Au Luxembourg: Ivre, il menace de mort les policiers et leur crache dessus

Il était environ 17h, jeudi soir, lorsque la police a été appelée à Pétange pour ramener à la raison un homme qui criait et tapait sur des véhicules stationnés rue Adolphe. Après une rapide chasse à l'homme, une patrouille a réussi à localiser l'individu, manifestement ivre et criant à tue-tête rue de Luxembourg. Après enquête, les policiers ont mis en évidence que l'homme avait auparavant agressé une employée d'un bar, dans lequel il avait consommé des boissons sans les payer. Non sans mal, le propriétaire avait finalement réussi à le mettre à la porte.