En Allemagne : Ivre, il percute 31 voitures et blesse 3 personnes

Un chauffeur de camion alcoolisé a percuté une trentaine de véhicules et blessé trois personnes, mardi soir, semant la désolation à Fürth, une commune de Bavière.

À la suite de ces multiples collisions, plusieurs véhicules et la façade d'une maison ont pris feu, nécessitant l'intervention des pompiers et l'évacuation d'habitants.

Un chauffeur de camion sous emprise de l'alcool a percuté une trentaine de véhicules et blessé trois personnes mardi soir semant la désolation à Fürth, une commune de Bavière, avant d'être interpellé, a indiqué la police locale. Au terme de la course folle de ce camion, «trois personnes ont été légèrement blessées et un total de 31 véhicules ont été endommagés», selon un communiqué de la police de Fürth.