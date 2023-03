Au Luxembourg: Ivre, il percute un motard et le blesse grièvement

Une voiture et une moto sont entrées en collision, mardi soir vers 19h10, sur le CR119 entre Koedange et Ernzen, dans le centre du Grand-Duché, affirme ce mercredi matin la police. Selon les premières informations, le conducteur de la voiture a quitté sa voie de circulation et est entré en collision de plein fouet avec la moto qui arrivait en sens inverse.