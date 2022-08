Au Luxembourg : Ivre, il roule en zigzags, tous feux éteints

Les week-ends se suivent et se ressemblent, pour la police grand-ducale, qui a encore dû sanctionner, dans la nuit de vendredi à samedi, des conducteurs dangereux en raison d'une consommation trop élevée d'alcool. Ainsi, vers 4h du matin, des agents ont remarqué un usager de la route, rue Adolphe-Fischer, dans la capitale, qui conduisait en zigzags, tous feux éteints.

Les policiers ont bien sûr intercepté le véhicule et contrôlé le conducteur. Sans surprise, il avait largement dépassé le taux maximal d'alcool autorisé et son permis de conduire a été retiré. Et ce n'était pas le seul de la nuit.