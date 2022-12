Fait divers à Luxembourg : Ivre, il se déchaîne sur une voiture et insulte les policiers venus le calmer

Le métier de policier n'est pas de tout repos, notamment lorsqu'il faut ramener à la raison des individus alcoolisés. Mercredi soir, un peu avant 18h, les fonctionnaires ont arrêté un homme qui tapait sur un véhicule dont il avait agressé le conducteur, rue de Bonnevoie, à Luxembourg-Ville. L'intervention n'a pas été facile car l'individu, sous l'emprise de l'alcool, s'est montré particulièrement agressif, indique la police grand-ducale. Il a ainsi copieusement insulté les fonctionnaires et les passants alentours.

Compte tenu de son comportement, il a été décidé de placer l'homme en détention provisoire. Pendant le transport et au poste de police, il a opposé une résistance énergique et a tenté à plusieurs reprises d'agresser les agents et de se blesser lui-même. Il a finalement été conduit à l'hôpital pour une surveillance médicale.