Tekashi 6ix9ine: Ivre, il se fait virer d’un stade

Habitué aux frasques et provocations en tous genres, Tekashi 6ix9ine ne semble pas près de s’assagir. Vendredi 17 mars 2023, alors qu’il assistait à un match de baseball à Miami, opposant l’équipe du Mexique contre celle de Porto Rico, le rappeur de 26 ans, considéré comme un être humain horrible, a été expulsé du stade. «Il était complètement ivre. Il y avait beaucoup de familles et il dérangeait vraiment les gens autour de lui», a confié un témoin à Page Six.