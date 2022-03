France : Ivre, il se trompe d'appart' et de copine

Une femme a déposé plainte contre un militaire français qui avait surgi par méprise dans son lit, à l'issue d'une soirée très arrosée, le week-end dernier, dans le département de l'Ariège.

Dans le noir, et certainement sous l'effet de l'alcool, l'homme n'a pas réalisé sa méprise. Croyant retrouver une amie, il s'est rendu dans la chambre d'une inconnue, qu'il n'a pas hésiter à rejoindre au lit et à enlacer vigoureusement. Surprise dans son sommeil, cette dernière s'est immédiatement mise à hurler, mettant ainsi un coup d'arrêt à la tentative du militaire.

Toutefois, l'occupante de l'appartement n'en est pas restée là et a déposé une plainte à l'encontre de l'intrus. Interrogé par la police, celui-ci a reconnu son erreur: «Je me suis trompé», aurait-il avoué pour sa défense, indique le site français. Il a été déféré devant le parquet, mardi. Il pourrait être remis en liberté sous contrôle judiciaire, avant d'être traduit devant le tribunal pour agression sexuelle et violation de domicile.