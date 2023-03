Au Luxembourg: Ivre, l'automobiliste faisait une sieste dans un champ

La police en a vu de toutes les couleurs avec des conducteurs alcoolisés dans la nuit de vendredi à samedi. Vendredi en début de soirée, une collision a été signalée rue de Turi à Livange. L'automobiliste du véhicule accidenté au milieu de la chaussée est retrouvé inconscient dans sa voiture par les secours. Peu après, un test d'alcoolémie a été réalisé et s'est révélé positif. Le conducteur a été transporté à l'hôpital pour un contrôle. Mais au centre hospitalier, l'individu ne s'est pas montré coopératif. L'homme s'est rebellé et a fini par attraper une personne par le cou. Son permis de conduire a été révoqué.

Samedi vers 3h30, un homme alcoolisé a pris la fuite après avoir provoqué un accident avec sa voiture au rond-point de Bleesbruck, le véhicule a quitté la chaussée peu avant la sortie de Tandel, percuté le trottoir et arraché un panneau de signalisation. Bien que le véhicule ait été gravement endommagé et qu'il ne fût plus en état de rouler, le conducteur est quand même rentré chez lui, à Vianden. Les autorités ont finalement pu retrouver le chauffeur sur place. Son permis de conduire a été suspendu.