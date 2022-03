Ivre, le blaireau défraye la chronique

Tenu pour mort sur la route, l’animal était en fait totalement saoul. En cause : une ingestion massive de fruits trop mûrs.

Et c’est le plus sérieusement du monde que la police de Goslar (Nord-Ouest de l’Allemagne) a avancé, mercredi, l’hypothèse scientifique suivante: "L'estomac de l'animal avait transformé les fruits en alcool, et le blaireau était, comme on le dit vulgairement, totalement bourré".