A Luxembourg-Ville: Ivre, le chauffard fonçait à 113 km/h au lieu de 50

À Luxembourg-Ville : Ivre, le chauffard fonçait à 113 km/h au lieu de 50

LUXEMBOURG – La police a intercepté un fou du volant qui roulait à plus de deux fois la vitesse autorisée dans les rues de la capitale. Pour couronner le tout, il avait trop bu.

La police effectuait un contrôle routier, ce vendredi matin vers 4h30, quand elle a chronométré un chauffard à 113 km/h sur le boulevard Schumann, à Luxembourg-Ville, où la vitesse est limitée à 50 km/h. L'individu a naturellement été stoppé par les agents, qui l'ont soumis à un test d'alcoolémie. Non content de commettre un grand excès de vitesse, il avait trop bu. Son permis de conduire lui a bien sûr été confisqué et il fera l'objet de poursuites.

La nuit a d'ailleurs été bien agitée, pour les agents du pays, avec plusieurs conducteurs qui avaient un coup dans le nez. L'un d'eux a eu un accident matériel à Schifflange, vers 21h30. Son permis lui a aussi été retiré. Vers 0h40, une voiture roulait en zigzags sous le tunnel Stafelter, sur l'A7. La patrouille qui se trouvait derrière a arrêté la conductrice et lui a pris son permis.

Il roulait avec trois pneus

À 1h30, un autre automobiliste a été intercepté sur la N12 près de Wiltz, en raison de sa conduite. Il avait trop bu et il manquait un pneu à l'avant du véhicule, qui roulait donc sur la jante. Là encore, le permis a été confisqué et l'incident a fait l'objet d'un procès-verbal.

Enfin, vers 2h du matin, un automobiliste a eu un accident sur la N18 entre Antoniushof et Lentzweiler. Il a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un arbre. Légèrement blessé, il a été emmené à l'hôpital. Son test d'alcoolémie était positif et son permis de conduire lui a été retiré.