Ivre, le chauffard menace les policiers avec un pistolet

Sur place, les policiers ont trouvé un homme visiblement ivre. Il a refusé de se soumettre au test d'alcoolémie et s'est montré peu coopératif quand les agents lui ont expliqué la procédure. Il leur a carrément claqué la porte au nez. Les deux fonctionnaires ont donc commencé à remplir les formulaires adéquats à côté de leur voiture de service, devant le domicile du suspect, quand ce dernier a rouvert sa porte. Non pas pour finalement coopérer avec les policiers, mais pour pointer un pistolet vers eux.

Des couteaux et trois pistolets saisis

Les agents se sont donc immédiatement mis à l'abri et ont appelé des renforts. L'unité spéciale de la police leur est rapidement venue en aide. Entretemps, l'individu s'était à nouveau retiré à l'intérieur de son domicile. Finalement, face au nombre de policiers qui faisaient face à sa maison, il a fini par être contraint de se rendre. Une perquisition a suivi, lors de laquelle plusieurs couteaux et trois pistolets à air comprimé, dont celui brandi face aux policiers, ont été saisis.

Les armes et un téléphone ont été confisqués et le parquet a ordonné un procès-verbal pour rébellion avec armes et menaces. Et, comme l'individu avait refusé le test d'alcoolémie, son permis lui a été retiré. Une fois les formalités administratives accomplies, l'homme a pu quitter le poste de police. Sans doute avec une belle gueule de bois. La rébellion avec armes contre un agent dépositaire de l'autorité publique peut être passible de peines allant jusqu'à 3 ans de prison, selon le code pénal.