Au Luxembourg : Ivre, le chauffeur de taxi envoie un motard à l'hôpital

LUXEMBOURG – L'alcool était à l'origine de nombreux accidents de la route, vendredi, sur les routes luxembourgeoises.

Si cette dernière a pu l'éviter de justesse en empruntant la voie centrale, le motard qui suivait la camionnette l'a percutée et a été projeté contre le taxi. Blessé, il a été transporté à l'hôpital. Lors du constat de l'accident, il s'est avéré que le chauffeur de taxi était légèrement sous l'influence de l'alcool.

D'autres accidents provoqués par les mêmes causes ont été signalés vendredi. A Differdange, par exemple, plusieurs véhicules ont été endommagés dans un accident de la circulation en fin d'après-midi. Une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une voiture garée sur le bord de la route.

Sous la violence du choc, la voiture garée a été projetée vers un autre véhicule. Deux voitures n'étaient plus en état de rouler et ont dû être remorquées. Lors du contrôle d'alcoolémie de la conductrice, il s'est avéré que la valeur maximale autorisée était plus de trois fois supérieure. Son permis de conduire lui a été retiré.