En Meurthe-et-Moselle – Ivre, sans permis et à contresens, il cause un accident sur la RN 52

Pas découragé pour autant, l'automobiliste s'est engagé sur la RN52, à contresens, les forces de l'ordre à ses trousses, non sans avoir endommagé deux véhicule lors de son passage sur le viaduc de la Chiers. Il s'est finalement remis dans le bon sens de la circulation, avant d'être stoppé peu après la sortie vers Aumetz. L'homme aurait alors opposé une forte résistance et se serait battu avec un agent. Conduit au commissariat, il a subi un alcootest qui a révélé la présence de 1 g d'alcool par litre de sang.

L'individu, âgé de 31 ans et originaire de la région messine, s'est ensuite blessé et a dû être transporté aux urgences, où il a reçu un sédatif. Replacé en garde à vue dimanche, l'homme a fait l'objet d'une enquête préliminaire qui a établi qu'il conduisait sans permis. De plus, son véhicule était sur le coup d'une immobilisation judiciaire et n'était pas assuré. L'automobiliste devait être déféré lundi devant le parquet de Val de Briey pour l'instruction de son dossier.