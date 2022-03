Grande-Bretagne : Ivre, un couple «s'oublie» en pleine gare

Deux Britanniques ont écopé d'une peine de deux mois et demi de prison pour outrage public. Ils s'étaient adonnés à du sexe oral devant une quarantaine d'ados, leur demandant même des encouragements.

Jacqueline, 37 ans, et Sam, son petit-ami âgé de 22 ans, avaient bu toute la journée. Ils avaient même tellement consommé d'alcool qu'une fois sobres, ils ont été horrifiés d'apprendre ce qu'ils avaient fait, relate le Daily Mail . A la gare d'échange de Barnsley, dans le nord de l'Angleterre, le couple s'est lancé dans les prémices d'une partie de jambes en l'air, alors que les passagers défilaient devant eux.

Un «spectacle»

Devant la Cour de Barnsley, la procureure a expliqué que Sam «regardait autour de lui et voulait que la foule grandissante comprenne bien ce qui se passait». «Ils se sont donnés en spectacle», a-t-elle insisté.

Après son arrestation, Jacqueline a nié avoir commis un acte répréhensible et insisté sur le fait qu'elle n'aurait jamais été assez courageuse pour avoir un échange sexuel en public. Selon son avocat, la trentenaire aurait même appelé la police si elle avait vu un autre couple agir ainsi. La défense de Sam a, elle, évoqué des troubles du comportement liés au syndrome d'Asperger, dont souffrirait le jeune homme.

A l'énoncé du verdict, le juge a souligné le comportement «absolument dégoûtant» du couple: «La gare est certainement l'endroit le plus fréquenté de la ville et la description de vos agissements est absolument dégoûtante», a-t-il déclaré. Il a condamné les deux Britanniques à une peine de deux mois et demi de prison pour outrage public à la pudeur.