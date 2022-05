Faits divers au Luxembourg : Ivres, ils refusent de payer le parking et percutent la barrière

LUXEMBOURG – Deux occupants d'une voiture se sont fait tristement remarquer à la sortie d'un parking souterrain à Clausen à Luxembourg, dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte la police.

Les deux occupants se seraient alors relayés derrière le volant et auraient accéléré à plusieurs reprises devant la barrière fermée.

«Les deux occupants se seraient alors relayés derrière le volant et auraient accéléré à plusieurs reprises devant la barrière fermée», ajoute la police. La quantité d'alcool autorisée ayant été largement dépassée par les deux personnes, une interdiction provisoire de conduire a été prononcée. Une plainte a été déposée.

Impliqué dans deux accidents

Comme le conducteur était sous l'influence de l'alcool et que le test de dépistage de drogues s'est révélé positif, son permis de conduire a été retiré. Sa voiture a été immobilisée et un procès-verbal a été établi.

Dans la nuit, d'autres automobilistes ont été pris en flagrant délit d'alcool au volant et se sont vu confisquer leur permis de conduire, entre Ellange et Mondorf-les-Bains, sur l'A7 à la hauteur du tunnel de Gousselerbierg et sur l'A13 à la sortie de Kayl.