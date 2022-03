Drame : Ivrogne ou héros, il va falloir choisir

Son rôle de soiffard dans «Flight» vaut à Denzel Washington

une nomination à l'oscar du meilleur acteur.

C'est cruel, mais c'est comme ça, après avoir posé miraculeusement un avion en complète perdition et sauvé près d'une centaine de passagers, le commandant de bord Whip Whitaker (Denzel Washington) risque de passer des années en prison pour la mort de six des passagers. La raison? Conduite en état d'ébriété. Mentir ou assumer, il va devoir choisir... Tout comme son héros malheureux, «Flight» hésite entre plusieurs cieux, démarré comme un film catastrophe avec la reproduction spectaculaire du crash aérien, il vire à l'enquête policière et juridique, avec des indices qui jouent contre Whip. Et finit par atterrir sur le terrain du drame psychologique d'un homme qui a atteint un point de non-retour dans sa dépendance à l'alcool. Finalement, si le film de Robert Zemeckis ne se crashe pas, il le doit beaucoup à l'interprétation de son équipe de comédiens, Denzel Washington en tête.