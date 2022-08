Echternach: J-8 pour l'e-Lake festival d'Echternach

ECHTERNACH – Cette année, l'e-Lake festival revient en force et les préparatifs battent leur plein. Les festivaliers peuvent d'ores et déjà s'attendre à un week-end ensoleillé, placé sous le signe de la musique et de la nouveauté.

En 2019, l'e-Lake avait attiré des milliers de festivaliers à Echternach.

J-8 avant le grand lâcher de basses au festival e-Lake d'Echternach, qui se tiendra du 12 au 14 août prochain. De quoi ravir les amateurs de musique en tous genres. «Les premiers chapiteaux seront livrés sur place à partir de jeudi, avant d'être montés vendredi», comme l'explique Jempi Hoffmann, porte-parole du festival. «Nous serons ensuite dans une phase de construction permanente», dit-il. La semaine prochaine, ce sera au tour des scènes, la Main Stage et la Sunset Stage, d'être installées.

Jusqu'à présent, l'organisation est dans les temps, «tout a super bien fonctionné», souligne Jempi Hoffmann. Il faut dire que c'est une organisation bien rodée, depuis les années, d'autant plus qu'il s'agit de la 25ème édition du festival en plein air. Pour l'occasion, les organisateurs ont d'ailleurs mis les petits plats dans les grands cette année. «Il y aura encore plus au programme», promet le porte-parole. La configuration du site a été revue et il devrait également y avoir quelques nouveautés au niveau des stands de restauration.

De la musique pour tous les goûts

Qui dit camping et fêtes en plein air, dit météo. Cette dernière joue évidemment un rôle non négligeable. Si l'on regarde les prévisions actuelles à 16 jours, les festivaliers de l'e-Lake peuvent s'attendre à trois jours chauds et ensoleillés, comme l'a confirmé Meteolux à L'essentiel: «C'est un scénario fort probable. Il semble, en effet, que de nouvelles zones de haute pression soient en train de se former, qui vont apporter des températures élevées» pour le week-end du festival. Ceux qui redoutent le soleil n'ont toutefois aucune crainte à avoir, car «le site est entouré d'arbres et offre de nombreuses zones ombragées, ce qui est parfait», précise Jempi Hoffmann.

Les conditions idéales, en somme, pour profiter au maximum de trois jours de rock, pop, hip-pop, rap, ska, techno, trance, house, EDM et de groupes luxembourgeois. Cette année, le programme proposé est riche de plus de 40 artistes, parmi lesquels Die Orsons, Antilopen Gang, De Läb, Paul van Dyk, Will Atkinson ou encore Hunneg-Strëpp. Le programme complet est disponible sur l'application allemande L'essentiel dans le guide du festival (voir encadré).

Comme toujours, le festival e-Lake est gratuit. Le camping ouvrira ses portes le jeudi, à 14 heures. L'entrée au e-Lake Camp est de 50 euros par personne (y compris une caution de 10 euros pour le sac poubelle). Pour ceux qui auraient oublié quelque chose à la maison, pas de panique! Au Camp-Store, ils devraient trouver tout ce dont ils ont besoin, d'après les organisateurs.

