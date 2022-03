Bande dessinée : «J'adore les crabes»

Une variété de crabes, le cancer simplicimus vulgaris, héros de BD. Il fallait s'appeler Arthur de Pins pour oser!

Arthur de Pins: Parce que j'adore les crabes. C'est vraiment mon animal favori. Leur maladresse, avec ce déplacement sur le côté, semble les handicaper et me les rend encore plus sympathiques.

Bien sûr, ils sont une métaphore de l'espèce humaine. Ils marchent droit devant eux, sans penser que cela puisse être autrement, parce que c'est ainsi depuis toujours. Jusqu'au jour où certains crabes se mettent à tourner. Deux clans vont alors se faire face, les traditionnalistes et les progressistes. Et bien entendu, après s'être opposés, les crabes finiront par évoluer tous ensemble pour combattre les humains.

Tout à fait, comme dans la vie de tous les jours. C'est toute la question de la liberté et du libre arbitre. S'ils parviennent à tourner, pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant? Et que faire alors de cette possible évolution qui leur donne, tout d'un coup, une position d'espèce dominante au fur et à mesure que la colonie de crabes grossit.