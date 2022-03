Patricia Kaas : «J'adore les fesses rondes chez les mecs»

La chanteuse Patricia Kaas a lâché des confidences étonnantes sur ce qui la fait craquer chez les hommes.

Mais l'artiste précise toutefois que le physique ne fait pas tout. «Je suis déjà sortie avec un garçon que je n'ai pas trouvé séduisant mais qui, par sa façon d'être, m'a fait craquer. Je suis aussi sensible au son de la voix, aux mains, et je n'aime pas quand il y a trop de poils!»

Se regarder dans un miroir

Quant à sa propre image, Patricia l'analyse avec un certain recul. «A 40 ans, je me dis que je suis pas si mal pour mon âge. Après, la beauté vient surtout de l'intérieur, explique la blonde, âgée pourtant de 46 ans. Aujourd'hui si je suis plus belle, c'est parce que je me sens vraiment mieux dans ma tête.» La chanteuse n'a encore jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Mais elle ne dirait pas non à d'éventuelles petites retouches sur son visage dans quelques années.