Festival de Cannes: «J'adorerais réaliser un film au Luxembourg»

L'essentiel: une sélection au Festival de Cannes, c'est un vrai privilège non?

Il y a trois semaines, j’étais encore au Chili, car le film est aussi une coproduction chilienne, c’est incroyable. Un mois plus tôt, j'étais au Luxembourg pour finir la postproduction. Et maintenant je suis à Cannes…

D'où vous est venue l'idée de ce long métrage tourné en Argentine?

Était-ce difficile de tourner?

Le tournage a duré cinq ans au total, car nous avons commencé à tourner sans avoir le financement entier. Donc on a dû attendre plusieurs semaines avant de recevoir l’aide du Luxembourg, du Brésil, du Chili et d’une région d’Argentine. On a pu débuter mais le Covid est arrivé en mars 2020… Le confinement était très strict en Argentine, le tournage a donc été stoppé durant un an et demi.