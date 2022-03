Mady Delvaux-Stehres : «J'ai apprécié chaque jour»

LUXEMBOURG - Mady Delvaux-Stehres, la ministre de l'Éducation nationale, ne se présente pas aux législatives. L'occasion de faire le bilan.

Il faudra savoir gérer l'hétérogénéité de la population. En quelques générations, notre population a complètement changé et ça s'accélère. Il faudra maintenir la qualité de notre enseignement tout en veillant à maintenir la cohésion sociale. C'est cela le plus gros défi des années à venir.

Il y a des besoins dans tous les secteurs: dans l'électricité, le bâtiment, etc. Mais les plus gros besoins se font sentir dans le commerce et la vente où on manque de maîtres d'apprentissage. Chaque année, 2 000 jeunes cherchent un apprentissage.