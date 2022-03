«J'ai assez de talent pour jouer au Bayern»

Les footballeurs qui évoluent dans le championnat belge sont bien sûrs d’eux. Après Witsel, convaincu d’être «Soulier d’Or», c’est au tour de son coéquipier du Standard, Mbokani, d’afficher ses ambitions.

Le Congolais Dieumerci Mbokani est le meilleur buteur du championnat belge avec 11 réalisations et à ce titre, ne se refuse aucune perspective. «Je sais que je ne joue pas toujours en championnat comme je le fais sur la scène européenne», a-t-il reconnu dans la presse. «Je n'ai pas toujours pu me concentrer à 100 % à cause de problèmes personnels. Tout est réglé maintenant. Le maillot de meilleur buteur, je ne le veux donner à personne. Je veux aussi disputer la finale de la coupe UEFA».