Anecdote : «J'ai bien fait de dénoncer Zidane à l'arbitre»

Gianluigi Buffon, actuel gardien du PSG et ancien portier de la Squadra Azzurra, est revenu sur l'une des actions les plus célèbres de l’histoire de la Coupe du monde.

Mais la star française a été expulsée en fin de match après un coup de tête assené à Materazzi, et les Bleus se sont finalement inclinés aux tirs aux but. Pour beaucoup d'observateurs, le match s'est joué à la 107e minute, au moment de la fameuse altercation.

Une altercation dans laquelle Gianluigi Buffon, alors gardien de la Squadra Azzurra, a été impliqué puisque c'est lui qui a dénoncé le meneur de jeu français à l'arbitre assistant. «Tout s’est passé devant mes yeux et ça a été une chose si forte que ça me semble normal d’avoir fait ce que j’ai fait. Au final, j’ai bien fait parce que Zinedine a tellement gagné avec la France et Madrid qu’on avait besoin d’un peu de bonheur», a-t-il récemment confié sur RMC.