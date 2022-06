En Belgique : «J'ai continué à y croire»: Jill Vandermeulen est enceinte

Après deux fausses couches douloureuses, l'animatrice de RTL a partagé une émouvante nouvelle sur les réseaux sociaux.

«J’ai redonné une chance à ma foi, j’ai fait confiance en l’univers et comme un miracle tu m’as fait la plus belle surprise de cette année, tu as décidé de me choisir comme maman et je t’en suis déjà tellement reconnaissante. Toi mon petit être arc en ciel», a-t-elle écrit sur Instagram, en légende d'une photo montrant un baby bump déjà bien développé.