Valérie Trierweiler : «J'ai cru à cet amour. J'ai été naïve»

Pour la première fois depuis la sortie de son livre, l'ancienne compagne de François Hollande a accordé un entretien à la presse française.

Un peu curieusement, Trierweiler semble faire plus de reproches à l’actuelle ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, qu’à Julie Gayet, qu’elle n’évoque à un moment de l’entretien. La journaliste ne cache d’ailleurs pas son amertume vis-à-vis du lien entre François Hollande et la mère de ses enfants: «J'ai cru à cet amour, mais il n'y avait pas de place pour une autre femme dans cette histoire. Maintenant, ils peuvent se retrouver et s'entraider. Et utiliser à leur profit les médias et le pouvoir dont ils raffolent l'un comme l'autre. Rien de nouveau sous le soleil», confie-t-elle.