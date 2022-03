«J'ai cru que Loana était morte!»

Delphine Goupy, la meilleure amie de l'ex-lofteuse, est celle qui a découvert la jeune femme gisant dans sa salle de bains. Elle s'est confiée à Paris Match.

Pour la meilleure amie de l'ex-lofteuse, les raisons de l'agression de Loana demeurent un vrai mystère. (afp)

Inquiète de l'absence de nouvelles de la part de Loana, c'est Violette, la mère de la starlette, qui a alerté sa meilleure amie.

Cette dernière s'est alors directement rendue au domicile parisien de la jeune femme. «Après l'avoir appelée, en vain, sur ses deux téléphones, dont l'un sonnait dans le vide et l'autre était sur messagerie, j'ai décidé de me rendre chez elle, mercredi vers 17h30, précise Delphine Goupy dans les colonnes du magazine français. Nous sommes deux amies inséparables et j'avais les clés de son appartement.»

Loana gisait dans sa salle de bain

Il est à peu près 18h lorsqu'elle arrive dans le XVIe arrondissement. «Je suis montée jusqu'à son appartement, j'ai poussé la porte qui n'était pas fermée et là, j'ai eu soudain un gros coup de "flip", détaille la jeune femme. Loana est une maniaque de la propreté et j'ai découvert un désordre hallucinant! J'ai pensé aussitôt: Il y a eu un cambriolage, ça s'est mal passé, et elle est morte. J'ai couru dans l'appartement. Je l'ai découverte allongée par terre dans la salle de bains, à côté de la baignoire, griffée, le visage tuméfié et le nez en sang».

Au vu de l'état dans lequel se trouve la starlette, Delphine s'est occupé des secours qui ont alors conduit Loana à l'hôpital militaire de Clamart où elle se trouve toujours actuellement. Et ce pour une durée encore indéterminée.

«Elle ne pouvait pas me cacher une part de sa vie»

Côté explication, la jeune femme avance une certitude: Loana a bel et bien été agressé. Mais les raisons demeurent floues selon elle. «Loana était bien dans sa tête, elle aime la vie, elle a le coeur sur la main, elle m'a toujours soutenue, m'a soignée quand j'allais mal. Elle est protectrice, maternelle. Rien à voir avec une icône déchue comme certains l'imaginent.»

«Si j'avais senti une quelconque menace, je l'aurais aussitôt emmenée chez moi ou j'aurais dormi chez elle, précise Delphine. Elle ne pouvait pas me cacher non plus une part de sa vie, j'étais trop présente. Si j'avais senti qu'elle mettait sa vie en danger, je serais intervenue depuis longtemps. Elle ne me cachait absolument rien.»