Dylan Thiry : «J'ai de plus en plus envie de devenir père»

Dimanche, c'était la fête des pères en France, l'occasion pour le Luxembourgeois d'exprimer ses sentiments sur la paternité.

«Je vous souhaite une bonne fête des pères», a lancé Dylan Thiry en story, après sa séance de sport. «Vous avez fait la plus belle chose qui peut arriver à un homme, c'est d'être papa. Moi j'en ai de plus en plus envie», a-t-il confié, soulignant qu'il avait déjà 27 ans. «C'est quelque chose qui arrivera» et «un jour ça sera moi, ma fille ou mon fils me dira bonne fête papa!».