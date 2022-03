Débat en Tunisie : «J'ai décidé de congeler mes ovocytes»

Cette annonce de la chanteuse Nermine Sfar, star tunisienne des réseaux sociaux, a déclenché un débat en Tunisie.

L'opération consiste à prélever les ovocytes, les congeler et les stocker dans de l'azote liquide en vue d'une grossesse ultérieure. En Tunisie, le stockage est fixé par la loi à cinq ans, renouvelables après demande écrite des patientes.

La déclaration de la chanteuse a déclenché un débat sur les réseaux sociaux et dans les médias sur la nécessité d'élargir l'application de la loi. Des internautes ont jugé ce dossier secondaire dans un pays en crise politico-économique, mais d'autres ont souligné son importance dans une nation pionnière dans le monde arabe, en matière de droits des femmes. «En Tunisie, il y a malheureusement des cerveaux et des lois congelés», s'insurge une internaute. Pour la féministe Yosra Frawes, Nermine Sfar a «démocratisé un sujet rarement évoqué par le passé en Tunisie, car la société civile était préoccupée par d'autres questions». «Grâce aux réseaux sociaux, il y a une libération de la parole, des sujets qui étaient tabous sont démocratiquement débattus» aujourd'hui, dit-elle à l'AFP.

«Loi frustrante»

Depuis deux ans, Nayma Chermiti, 40 ans, chroniqueuse d'une télé locale et directrice du site d'information Arabesque, désire congeler ses ovocytes. «Je ne trouve aucune logique dans cette loi frustrante qui exclut la femme célibataire, en bonne santé, mais qui a des responsabilités professionnelles et des contraintes financières qui la poussent à retarder son projet de mariage et de grossesse», déplore-t-elle.