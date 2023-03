Courteney Cox : «J'ai déconné avec la chirurgie esthétique»

«J'ai déconné»: Courteney Cox s'est confiée sur ses errances en matière de beauté dans le podcast «Gloss Angeles» en début de semaine. Elle a avoué être devenue accro aux injections d'acide hyaluronique. «C'est un effet domino, c'est comme si vous ne réalisiez pas que vous avez l'air un peu décalé, alors vous continuez à en faire plus parce que vous avez l'air normal, et vous vous regardez dans le miroir et vous vous en allez, ça n'a l'air bien», a-t-elle expliqué.